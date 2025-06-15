Bodrum'da Babalar Günü'ne Özel Futbol Turnuvası

Bodrum'da Babalar Günü'ne Özel Futbol Turnuvası
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Babalar Günü kapsamında babalar oğullarıyla birlikte futbol oynamak için yeşil sahaya çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Babalar Günü kapsamında, babalar oğullarıyla birlikte yeşil sahada top oynadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik büyük beğeni topladı.

Bodrum Futbol Akademisi, Babalar Günü'ne özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Akademi Koordinatörü Oğuzhan Yakın tarafından organize edilen özel futbol turnuvasında, babalar yeşil sahada bu kez çocuklarıyla birlikte top koşturdu. Eğlenceli anlara sahne olan turnuvada, babalar oğullarıyla aynı takımda yer alarak hem keyifli vakit geçirdi hem de sporun birleştirici gücünü sahada yaşadı. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik büyük beğeni topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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