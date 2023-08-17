Bitlis'in yeni Valisi Karaömeroğlu, ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı

Vali Ömer Karaömeroğlu, "Tarihi Selçuklu Mezar Taşlarından çok etkilendim. Buralara bu katkıyı veren, koruyan ve ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ve şükranlarımı da bütün Bitlis adına sunuyorum."

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle Sinop Valiliğinden Bitlis Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu dün göreve başladıktan sonra bugün ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı.

Vali Karaömeroğlu ilk olarak beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ile beraber

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümünü dolayısıyla düzenlenecek olan 1071 etkinliklerinin yapılacağı millet bahçesini havadan incelemelerde bulundu. Daha sonra Ahlat Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen 1071 etkinlikleri koordinasyon toplantısına katılan Vali Erol Karaömeroğlu daha sonra

İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı'na geçerek incelemelerde bulundu. 23-26 Ağustos tarihleri arasında etkinliklerin yapılacağı alanlarda incelemede bulunan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu burada Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Okçular Vakfı yetkililerinden bilgi aldı. Otağı ziyaretinin ardından Ahlat'ın tarihi mekanlarının başında gelen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Vali Karaömeroğlu burada Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti hakkında gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, "16 Ağustos tarihi itibariyle Bitlis Valiliği görevine başladım. Bugünde Türk'ün başkenti Ahlat'ı inceleme gezisine çıktık. Gerçekten ben çok etkilendim. Türk'ün, Türk milletinin bir gen havuzunu fark ettim. Yani Orta Asya'dan bu yana bütün Türk motiflerinin burada tek bir alanda sergilendiğini görmek beni etkiledi. Tarihimizdeki her tür mezar tipi burada bir arada görme fırsatını buldum. Gerçekten buralarda yapmamız gereken çok şey olduğunu fark ettim. Buralara bu katkıyı veren, buraları koruyan, ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ve şükranlarımı da bütün Bitlis adına sunuyorum" dedi.

"1071 Sultan Alparslan Otağı'nda son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz."

23-26 Ağustos tarihleri arasında millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı'na gerçekleştirilecek etkinlikler öncesi incelemelerde bulunduklarını da ifade eden Vali Karaömeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Alanda inceleme yapıp eksiklikleri, aksaklıkları düzeltiyoruz. Birde kendi gözümüzle programa bakıyoruz, son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Her şey gayet güzel. Yıllardır yapıla yapıla oturmuş bir düzen var. İnşallah bu yapılanları daha da ileriye götürmenin azim ve kararlılığı içerisinde hareket ediyoruz."

Vali Erol Karaömeroğlu, mezarlık ziyareti sonrası ilçe merkezine geçerek Ulu Cami meydanında vatandaşlar bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Karaömeroğlu'na Ahlat ziyaretinde Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve bazı kurum amirleri eşlik etti.