Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal İnan Yeniden Seçildi

Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneğinin (BİGİAD) İstanbul'da yapılan 8. genel kurulunda başkanlığa yeniden Kemal İnan seçildi.

Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneğinin (BİGİAD) 8. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Florya'daki bir otelde gerçekleşti. Genel kurul öncesi düzenlenen kokteyle başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği iki adaylı kongrede Kemal İnan 244 üyeden 144'ünün oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneğinin genel kuruluna Bitlis ve İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük illerden de yoğun katılım oldu. - BİTLİS