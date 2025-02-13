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Bisikletle Sağlıklı Yaşam: Atilla Yahşi'nin Başarısı

Bisikletle Sağlıklı Yaşam: Atilla Yahşi'nin Başarısı
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Eskişehir'de 60 yaşındaki Atilla Yahşi, bisiklet tutkusuyla sağlıklı bir yaşam sürüyor. Düzenli bisiklet ve yüzme aktiviteleri sayesinde pek çok hastalıktan korunmuş ve doktorunu bile şaşırtan sağlık değerlerine ulaşmış durumda.

Eskişehir'de 60 yaşında bisikleti hayatının merkezine koyan Atilla Yahşi, bu sayede birçok hastalıktan korunduğunu ve sağlıklı yaşam sürdüğünü dile getirdi.

Atilla Yahşi; çocukluğundan beri süregelen bisiklet tutkusuyla şehrin her yerine bisikletle gittiğini belirtti. Düzenli olarak yüzme de yapan Atilla Yahşi, sağlık kontrolünde değerlerinin oldukça iyi çıkması ile doktorunu da şaşırttığını kaydetti. Sağlıklı yaşamın sırrını bisiklet sürmeye bağlayan Yahşi, 2 arabası olsa da kullanmayı tercih etmiyor. Yaklaşık 26 senedir düzenli yüzen ve bisiklet süren Yahşi, bel hastalığını sporla atlattığını aktardı.

"Günde yaklaşık 30 kilometre yol yapıyorum"

Çocukken abisi ile merkezden Alpu ilçesine kadar bisikletle gittiklerine dikkat çeken Yahşi, "Çocukken tornet denilen bilyalı bisikletimiz vardı, üç tekerlekli bisikletimiz yoktu. Biraz büyüyünce 10 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye bisikletler gelmişti, çok ağırlardı. O bisikletleri hiç unutmam. Abim o ağır bisikletlerle beni merkezden Alpu'ya kadar götürürdü. Benim kayınpederim de 70 yaşına kadar bisiklet kullandı. Kentin her yerine bisikletle gidiyorum. Yıllarca bu şekilde çalıştım. Yaklaşık 26 yıldır hem düzenli yüzüyorum hem de bisiklet sürüyorum. Evimden Yenikent'e ne kadar yokuş varsa hepsini çıkıyorum. Ardından yüzmeye gidip 2 buçuk kilometre durmadan yüzüyorum. Bisikletle ofise gidiyorum, günde yaklaşık 30 kilometre yol yapıyorum" dedi.

"Bisiklet bana şehir trafiğinde zaman kazandırıyor, sağlığımı koruyor"

Atilla Yahşi, bisiklet kullanmanın her halükarda karlı olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda doktora kontrole gittim o dönem bisiklete kısa bir süre ara vermeme rağmen değerlerim oldukça iyi çıktı. Doktor genç olmasına rağmen, kendi değerlerinin bile bu kadar iyi çıkmayacağını söyledi. Doktor sporla uğraştığım için değerlerimin iyi olduğunu ve devam etmemi dile getirdi. Ayda 300 ila 500 kilometre pedal basıyorum diyebilirim. Benim 2 tane arabam var ama acil bir şey olmadığı sürece kullanmayı tercih etmiyorum. Bisiklet bana şehir trafiğinde zaman kazandırıyor, sağlığımı koruyor. Bisiklet kullanmak her halükarda karlı oluyor. Bisiklet sürerken kendi hayatımda bir şeyleri çözdüğümü hissediyorum, nefesim açılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur 'sözü çok doğrudur. Bel hastalığımı düzenli yüzerek atlattım ve belim güçlendi. Bisiklet sürmeyi herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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