BİNTSO Başkanı Çintay, Togg T10X araç ve Trugo şarj cihazını Bingöl'e kazandırdı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Togg T10X araç ve Trugo şarj cihazını Bingöl'e kazandırdı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, BİNTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Türkiye'nin renkleri serisindeki Togg T10X aracını "12 TOG 012" plakalı Oltu Siyah aracı teslim alarak BİNTSO üyelerine kazandırdı. Konu hakkında açıklama yapan Çintay, "Bu adım, ülkenin otomotiv sektöründeki büyümesine de ayrıca önemli bir katkı sağlıyor. Togg ailesine katılmaktan büyük gurur duyduk. Aracı üyeleri için bir hizmet aracı olarak kullanacağız. Aracı kullanırken büyük bir mutluluk ve gurur duyduk ve aracın performansına hayran kaldık" dedi.

Togg'un yanı sıra Trugo şarj cihazını da kazanmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çintay, "Bu şarj cihazı, elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve bölgenin sürdürülebilir enerji kullanımına katkı sağlayacak. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemli başarısı olan Togg'un ülkemize kazandırılmasında büyük emek harcayan birçok kişi bulunmaktadır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve bu büyük projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselişini gösteren bir örnek olacaktır" diye konuştu. - BİNGÖL