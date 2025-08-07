Bilecikli Boksör Birsen Uysal, Genç Kadınlar Milli Takım Kampı'na Katıldı

Bilecikli boksör Birsen Uysal Çanakkale'deki Genç Kadınlar Milli Takım Kampına katılırken, antrenörü Serkan Mayda ise Kastamonu'da düzenlenen Üst Minikler Milli Takım Kampına davet edildi.

Genç kadın boksör Birsen Uysal, Çanakkale'de devam eden Genç Kadınlar Milli Takım Kampı'na katıldı. Uysal, Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Boks Müsabakalarında Gençler A kategorisi 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak, ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanan Uysal, kamp sürecinde yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürüyor. Birsen Uysal'ın antrenörü Serkan Mayda ise Kastamonu'da gerçekleştirilen Üst Minikler Milli Takım Kampı'na davet edildi. Mayda, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için sporcuları hazırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir "Başarılı sporcumuz ve antrenörümüzün, Bilecik'i milli arenada temsil edecek olmalarının gururunu yaşıyoruz" dedi. - BİLECİK