Bilecik Valisi Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Kılıç'ı Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ile asayiş ve ilçenin kalkınmasına yönelik projeleri değerlendirdi. Vali, kamu kurumları arasındaki iş birliği ile Gölpazarı'nın sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret ederek, ilçenin asayiş konularını değerlendirdiler.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede, asayiş, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler, devam eden yatırımlar ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İlçenin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılacak adımlar ele alınırken, mevcut projelerin son durumları da gözden geçirildi. Vali Sözer, "Gölpazarı'nın potansiyelinin kamu kurumları arasındaki iş birliğiyle ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
