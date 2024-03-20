Bilecik Valisi Şefik Aygöl, halkla iç içe olmasıyla takdir topluyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile gönüllerde taht kurdu.

Vali Şefik Aygöl, sosyal medya hesabı üzerinden 'Bilecik Sokakları' yazısıyla paylaştığı fotoğraflarda halkla iç içe olması beğeni topladı. Vali Aygöl, güzel havaları değerlendirerek halk buluşmalarına devam ediyor. Dışarı çıkarak halkla çay içen, sohbet eden Vali Aygöl aynı zamanda kapısının her zaman açık olduğunu da belirtiyor. - BİLECİK