Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Küplü Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Küplü Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu
Vali Sözer, Küplü Köyü'nde kadınlarla yufka yaptı, köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Küplü Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir gün geçirdi.

İl merkezine bağlı Küplü Köyü'nü ziyaret eden Vali Sözer, ilk olarak köyde yufka yapan kadınlarla sohbet etti. Kadınların hazırlıklarına eşlik eden Sözer, köyün doğal atmosferinde keyifli anlar yaşadı. Daha sonra köy meydanında vatandaşlarla buluşan Vali Sözer, hemşerilerinin talep ve önerilerini dinledi. Esnafı da ziyaret eden Sözer, hayırlı kazançlar dileyerek vatandaşların sorunlarını yerinde değerlendirdi.

Küplü halkının sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Faik Oktay Sözer, "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır" dedi. - BİLECİK

