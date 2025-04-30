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Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'teki Cam Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'teki Cam Üretim Tesisini Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki cam üretim tesisini ziyaret ederek, tesisin bölgesel kalkınma ve istihdamdaki önemini vurguladı. Tesis, yıllık 2 milyar adet cam ambalaj üretim kapasitesine sahip.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sanayinin merkezi konumundaki Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren cam üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

596 personelin görev aldığı ve yıllık 2 milyar adet cam ambalaj, kap ve şişe üretim kapasitesine sahip tesis, bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Vali Aygöl, üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alarak, Bozüyük'ün üretim gücü ve istihdam potansiyeliyle bölgesel kalkınmada kilit bir rol üstlendiğini vurguladı.

Sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Bozüyük, Bilecik ekonomisinin lokomotif ilçelerinden biri olarak öne çıkarken, bölgedeki üretim faaliyetlerinin istihdamı güçlendirdiği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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