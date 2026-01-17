Haberler

Vali Sözer, altın madeninde inceleme yaptı

Vali Sözer, altın madeninde inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt işletmesini ziyaret ederek bölgedeki maden faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üretim süreçleri ve tesisin bölge ekonomisine katkıları değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt işletmesini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında altın madeni işletmede sürdürülen üretim süreçleri, mevcut kapasite ve devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Yetkililerden detaylı bilgiler alan Vali Sözer, tesis bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bölge ekonomisine sağladığı katkıları değerlendirdi. Çalışanlarla da sohbet eden Vali Sözer, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sözer, yürütülen yatırımların yalnızca ilimize değil, ülkemize de önemli değer kattığını belirterek, üretim, istihdam ve sürdürülebilirlik açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti