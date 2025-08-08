Bilecik Valisi, AFAD ve Türk Patent Kurumu'nu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ankara temasları kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ı makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde, Bilecik'te yürütülen afet yönetimi çalışmaları, risk azaltma stratejileri ile sınai mülkiyet haklarının geliştirilmesine yönelik projeler ele alındı. AFAD Başkanı Pehlivan ile yapılan görüşmede, ilin afetlere hazırlık durumu ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirilirken; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak ile yapılan görüşmede ise Bilecik'teki girişimcilerin ve gençlerin patent, marka ve tasarım alanlarında bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi konuları gündeme geldi. Vali Sözer, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Başkan Pehlivan ve Prof. Dr. Durak'a teşekkür ederek, Bilecik'in kalkınması adına kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. - BİLECİK