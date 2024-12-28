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Bilecik Valiliği Fahiş Fiyatlara Karşı Denetimlere Başladı

Bilecik Valiliği Fahiş Fiyatlara Karşı Denetimlere Başladı
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Bilecik Valiliği, asgari ücretin açıklanmasının ardından gıda ürünlerindeki fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlere başladı. Marketlerdeki fiyat etiketi, gramaj ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valiliği asgari ücretinin açıklanmasının ardından fahiş fiyatların önüne geçebilmek için harekete geçti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün, koordinesinde; temel gıda ürünlerinde yaşanılabilecek fırsatçılığa karşı, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, denetim ekipleri tarafından, yerel ve ulusal zincir marketlerde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından, fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından ise hijyen, etiket, son kullanım tarihi, muhafaza koşulları gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

'HFA mobil uygulaması'

Vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket durumuyla karşılaşmaları halinde; şikayetlerini 'ALO 175 Tüketici Destek Hattına' veya 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemine' (HFA) mobil uygulaması üzerinde iletebilecekleri bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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