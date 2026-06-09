Haberler

1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA'yı farklı yendi

1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA'yı farklı yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U11 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Diğer gruplarda Söğütspor ve 4 Eylülspor da galibiyetlerle haftayı tamamladı.

Bilecik U11 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan müsabakalarla devam ederken, haftanın heyecanla beklenen mücadelesinde 1299 Bilecik Spor Kulübü, BFA'yı farklı yendi.

Bilecik U11 Gençler Ligi A Grubu'nda oynanan 5'inci hafta müsabakalarında lider Söğütspor kendi evinde Pazaryerispor'u 6-0'lık skorla geçti. Lefkespor kendi evinde Güneşspor'u 3-0'lık skorla geçerken, Söğütspor, Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-2'lik skorla geçti. Ligin erteleme maçında Pazaryerispor kendi evinde Lefkespor 3-0 yenildi. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor 13 puanla liderliği sürdürürken, Lefkebirlik 10, Günesşpor 3 puanla lideri takip etti. Pazaryerispor henüz ligde puanla tanışamadı. Ligin 6'ıncı haftasında yarın Güneşspor-Pazaryerispor ve Söğütspor-Lefke Birlikspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 4'ter 4 yaptı

Bilecik U11 Gençler Ligi B Grubu'nun heyecanla beklenen mücadelesinde Bilecik derbisinde1299 Bilecik Spor Kulübü, Bilecik Futbol Akedemi (BFA)'yı 4-0'lık net bir skorla yendi. Ligin diğer bir takımı Bilecik Gençlerbirliği Spor haftayı bay geçti. 3 takımlı ligde 1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 4'ter 4 yaparak, 12 puanla liderliğe devam ederken, BFA 3 puanla lideri takip etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ligde henüz puanla tanışamadı. Ligin 5'inci haftasında BFA- Bilecik Gençlerbirliği Spor 10 Haziran günü karşı karşıya gelirken, lider haftayı BAY geçecek.

3'te 3 yapan 4 Eylül liderliğe yükseldi

U11 Gençler Ligi C Grubu'nda ligin 3'üncü haftasında hafta içi oynanan müsabakada Osmanelispor kendi evinde Vitraspor ile 2-2 berabere kaldı. Dün 4 Eylülspor kendi evinde Osmanelispor'u 3-1'lik skorla geçti. Bu skorlar sonrası ligde 3'te 3 yapan 4 Eylülspor 9 puanla liderliğe yükselirken, Osmanelispor 4, Vitraspor 2 ve 1 puanlı Bozüyük Gücüspor lideri takip etti. Ligin 4'üncü haftasında Vitraspor-Bozüyükspor ve Bozüyük Gücüspor-4 Eylülspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

Meclis'te alarm! Kalabalık her geçen dakika artıyor
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Gizemli cinayet için 10 yıl sonra düğmeye basıldı! Art arda gözaltılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye mesajı

Dolmabahçe'deki görüşme sonrası ses getirecek Türkiye mesajı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı