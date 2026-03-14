Bilecik'te futsal turnuvasında madalya ve kupalar sahiplerini buldu

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futsal müsabakalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız-Erkek Futsal müsabakaları tamamlandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara üzerinde kaçıncı olduklarının yazılı olduğu madalya ve kupaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından verildi. Erkekler kategorisinde Osmaneli Atatürk Ortaokulu birinci olurken, Bozüyük Sınav Koleji ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ikinci sırada yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve okullarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla iç içe olması ve bu tür organizasyonlarda mücadele etmesi bizleri mutlu ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı