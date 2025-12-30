Bilecik'te yılbaşı öncesi gıda ürünlerine sıkı denetim

Bilecik'te İl Tarım Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi gıda ürünlerine sıkı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yaklaşan yılbaşı öncesinde tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde; alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş çeşitleri, hindi ve tavuk ürünleri, kremalı pastalar ile benzeri gıdalar mercek altına alındı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen kontrollerde halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması, son tüketim tarihi, etiket bilgileri ve hijyen şartları öncelikli olarak incelendi. Denetimlerde ayrıca haksız rekabetin önlenmesine yönelik kontroller yapılırken, karşılaşılan olumsuzlukların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesinin denetimlerin etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Vatandaşlarımızın yılbaşında güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi artırdık. Halk sağlığını önceleyen anlayışla, güvenilir gıda için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK