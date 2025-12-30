Haberler

Bilecik'te yılbaşı öncesi gıda ürünlerine sıkı denetim

Bilecik'te yılbaşı öncesi gıda ürünlerine sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırdı. Alkollü ve alkolsüz içeceklerden, kuruyemişlere kadar birçok ürün inceleniyor. Denetimlerin amacı halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak.

Bilecik'te İl Tarım Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi gıda ürünlerine sıkı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yaklaşan yılbaşı öncesinde tüketimi artması beklenen gıda ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde; alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş çeşitleri, hindi ve tavuk ürünleri, kremalı pastalar ile benzeri gıdalar mercek altına alındı. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen kontrollerde halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması, son tüketim tarihi, etiket bilgileri ve hijyen şartları öncelikli olarak incelendi. Denetimlerde ayrıca haksız rekabetin önlenmesine yönelik kontroller yapılırken, karşılaşılan olumsuzlukların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilmesinin denetimlerin etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Vatandaşlarımızın yılbaşında güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi artırdık. Halk sağlığını önceleyen anlayışla, güvenilir gıda için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı