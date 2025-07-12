Bilecik'te Yaz Spor Okulları Güreşe Büyük İlgi Gösteriyor

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Güreşe Büyük İlgi Gösteriyor
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında güreş branşı büyük ilgi görüyor. Minik pehlivanlar, disiplinli antrenmanlarla geleneksel sporla tanışıp fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlatılan yaz spor okulları kapsamında, ata sporu güreş büyük ilgi görüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen antrenmanlarda, Söğüt'ün geleceği olan genç sporcular büyük bir azimle çalışıyor. Özellikle güreş branşında yoğun bir katılımla devam eden eğitimlerde, minik pehlivanlar hem geleneksel değerlerle tanışıyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor. Disiplinli ve tempolu geçen antrenmanlar, çocuklara sporu sevdirmenin yanı sıra özgüven ve dayanıklılık kazandırıyor. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okulunda, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi hedefleniyor. Söğüt'ün genç yiğitleri, minderde kıran kırana geçen mücadelelerle güreşin ruhunu yeniden canlandırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yaz boyunca farklı branşlarda eğitimlerin süreceğini belirterek, gençleri sporla buluşturmanın önemine vurgu yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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