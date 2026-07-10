TMO alım noktasında hasat mesaisi yakından takip edildi

Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasında hububat alım süreci yakından takip edildi.

Bilecik'te hububat hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasındaki çalışmalar yakından takip edildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile birlikte TMO ürün alım noktasını ziyaret ederek yürütülen alım sürecine ilişkin incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette hububat alım süreci yerinde değerlendirilirken, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyarette üreticilerin talepleri ve alım sürecine ilişkin değerlendirmeler dinlenirken, hasat döneminin sorunsuz şekilde yürütülmesi için sürdürülen çalışmalar ele alındı. TMO'nun yürüttüğü alım faaliyetlerinin üreticilerin ürünlerini güvenle teslim edebilmeleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Hububat alım sürecini yerinde inceleyerek üreticilerimizle bir araya geldik. Hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak talep ve önerilerini dinledik. Üreticilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı