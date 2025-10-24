Haberler

Bilecik'te Tarımsal Üretimi Destekleyen Soğuk Hava Deposu Açıldı

Bilecik'te Tarımsal Üretimi Destekleyen Soğuk Hava Deposu Açıldı
Güncelleme:
Bilecik'in Çerkeşli Köyü'nde açılışı yapılan soğuk hava deposu, tarım üretimine değer katarken, üreticilerin ürünlerini uzun süre taze tutarak mevsimsel fiyat dalgalanmalarından korunmalarını sağlayacak. Tesis, 19 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi.

Bilecik'te tarımsal üretime değer katacak yeni bir tesis daha hizmete açıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde yapımı tamamlanan soğuk hava deposu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında hizmete açıldı. Açılış törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Çerkeşli Soğuk Hava Entegre Tesisi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen proje, yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 19 milyon TL yatırım bedeline sahip olurken, 9,6 milyon TL'lik hibe desteğiyle Bilecik tarımına yeni bir soluk getirdi. 495 ton kapasiteli tesiste, Osmaneli ve çevre köylerde yetiştirilen meyve ve sebzeler uzun süre tazeliğini koruyarak depolanabilecek. Bu sayede üreticiler, ürünlerini mevsimsel fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden değerlendirme imkanı bulacak.

Açılışta konuşan Vali Faik Oktay Sözer, yatırımın bölge ekonomisine katkısına dikkat çekerek, "Kırsal kalkınmanın temeli yerinde üretimdir. Bu tür yatırımlar, üreticilerimizin emeğini değerli kılarken ilimizin ekonomisine de güç katmaktadır. Devletimizin desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
