Bilecik'te Tarım Toplantısı: Çiftçilere Üretim Bilgisi Verildi

Bilecik'te Tarım Toplantısı: Çiftçilere Üretim Bilgisi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Deresakarı Köyü'nde çiftçilerle buluşarak kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tarımsal üretim planlaması ve genç nüfusun tarıma kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'te çiftçilere kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Deresakarı Köyü'nde düzenlenen bir toplantıda bölgedeki çiftçilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, köyde yürütülen tarımsal faaliyetler ve bakanlığın yeni destekleme modeli gibi birçok önemli konu ele alındı. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, genel tarım sayımı, modern tarım uygulamaları gibi konuların yanı sıra, bölgede yaygın olarak yetiştirilen kiraz, ceviz, karpuz, buğday ve ayçiçeği üretimi hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kalkınma projeleri de gündeme gelirken, sözleşmeli üretim ve tarım sigortaları gibi uygulamalarla ilgili çiftçilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayvalık, ayrıca çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde dinleyerek talepleri aldı ve çözüm önerilerini paylaşarak, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla her zaman çiftçimizin yanındayız. Sorunlara yerinde çözüm getirebilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Çiftçilere yönelik destekleri arttıracağız" dedi.

Ziyaret sırasında, bölgeyi etkileyen don olayına da değinilerek, çiftçilerin bu tür doğal afetlere karşı daha fazla sigorta kapsamına alınması gerektiği vurgulandı.

Ayvalık, genç nüfusun tarıma kazandırılması gerektiğini de dile getirerek, bu alanda yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

4 kişinin can verdiği otobüs kazası anbean kamerada
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.