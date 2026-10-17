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Bilecik'te Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Dereşemsettin Köyü'nde çiftçilerle buluştu

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Bilecik'te Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Dereşemsettin Köyü'nde çiftçilerle buluştu
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Bilecik'in Dereşemsettin Köyü'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Buluşmada üreticilerin sorunları ve beklentileri ele alınırken tarımsal üretime yönelik görüşler de değerlendirildi.

Bilecik'e bağlı Dereşemsettin Köyü'nde tarımın nabzı tutuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretime ilişkin talep ve önerileri dinledi. Gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve tarımsal faaliyetlere yönelik görüşleri ele alındı. Üreticilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Çiftçilerin sahadaki deneyim ve ihtiyaçlarının dinlendiği ziyarette, tarımsal faaliyetlerin mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerle bir araya gelmenin önemine değinerek, "Üreticilerimizin talep ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemek, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını yerinde görmek açısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin emeğini desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için üreticilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Tarımın gelişmesi ve üreticilerimizin güçlenmesi için sahada olmaya, onların görüşlerini dinlemeye önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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