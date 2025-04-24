Bilecik'te Sulama Havuzu Projesi Tamamlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen sulama havuzu projesi tamamlandı.

Kayabalı Köyü'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan havuzda incelemelerde bulunan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, projenin bölgedeki tarım faaliyetleri için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. İncelemelerde İl Genel Meclis Üyeleri Osman Pazvant ve Ahmet Konak, Yazı İşleri Müdürü Yasin Samancı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seda Kunt da yer aldı.

Kayabalı Köyü Muhtarı Ertuğrul Öz, sulama havuzunun köydeki tarım arazilerinin sulanmasında büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimiz uzun süredir bu hizmeti bekliyordu. Havuz sayesinde tarımsal üretim daha verimli hale gelecek ve çiftçilerimizin su ihtiyacı karşılanacak" dedi.

Kaymakam Tuncer, kırsal kalkınmaya destek veren bu tür projelerin bölgedeki tarımsal üretimi artırmayı hedeflediğini ifade ederek, benzer yatırımların devam edeceğini belirtti. - BİLECİK