Haberler

Bilecik'te öğrencilerin hazırladığı stantlar ilgi gördü

Bilecik'te öğrencilerin hazırladığı stantlar ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı stantlar ilgi gördü.

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı stantlar ilgi gördü.

Bilecik Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle '81 ilimiz hepimiz biriz' temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan stantlarda Türkiye'nin farklı illerine ait yöresel ürünler tanıtılırken, yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezine ait çalışmaların da yer aldığı alanlar etkinliğe zenginlik kattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title