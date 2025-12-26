Bilecik'te kick boks spor okullarına yoğun ilgi

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde sürdürülen kick boks antrenmanları, genç sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında kick boks branşında antrenmanlar düzenleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, dinamik ısınma hareketleri ile antrenmanlara başlıyor, temel duruş ve gard çalışmalarının ardından yumruk-tekme kombinasyonları, hız ve çeviklik istasyonları ile kondisyon odaklı uygulamalarla tempoyu artırıyor. Disiplinli ve planlı bir program çerçevesinde yapılan antrenmanlarda sporcular; güç, denge, disiplin ve özgüven kazanırken, mücadele ruhunu güvenli ve kontrollü bir ortamda geliştirme imkanı buluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizi spora yönlendirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek ve disiplinli bir yaşam alışkanlığı kazandırmak en büyük hedefimiz. Spor okullarımızda çocuklarımızı uzman antrenörlerimizle güvenli ortamlarda geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - BİLECİK