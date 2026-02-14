Haberler

Bilecik'te Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni gerçekleştirildi

Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, engelli vatandaşlar için Aşçılık Bölümü ile iş birliğine gitti. Ayrıca, memur kadrosuna geçiş yapan personeller için yemin töreni düzenlendi.

Bilecik'te engelli vatandaşlar için Aşçılık Bölümü ile iş birliği adımı atıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapan ve memur kadrolarına atanan personeller için Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni düzenlendi. Törende kadroya geçen personeller yemin ederek memuriyet görevlerine resmen başladı. Programda konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, kadroya geçen personeli tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ramazan Demir, "Kurumumuz bünyesinde özveriyle görev yapan personelimizin asli kadroya geçmesi bizler için de gurur verici. Devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inanıyorum" dedi. - BİLECİK

