Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi
Bilecik'te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaların fiyatlarına zam yapıldı. 200 gram ekmek fiyatı 8 TL'ye, 250 gram ekmek fiyatı ise 10 TL'ye yükseldi. Simit ve poğaçaların fiyatları da 10 TL olarak belirlendi. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
Bilecik'te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.
Bilecik'te 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL'den belirlendi. 90 gram simit 10 TL'ye, 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. - BİLECİK