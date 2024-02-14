Bilecik'te Ekmek, Simit ve Poğaçaya Zam Geldi

Bilecik'te artan maliyetler sonrası ekmek, simit ve poğaçaya zam geldi.

Bilecik'te 7 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 8 TL çıkarken, listeye yeni giren 250 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL'den belirlendi. 90 gram simit 10 TL'ye, 80 gram poğaçanın fiyatı da 10 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. - BİLECİK