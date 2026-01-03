Haberler

Bilecik'te çiftçilere meyve fidanı desteği
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesi kapsamında 59 çiftçiye toplamda 2 bin 210 ceviz, 720 Trabzon hurması ve 550 incir fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi kapsamında, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçilere yönelik fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde ilçede üretim yapan 59 çiftçiye toplam 2 bin 210 adet ceviz, 720 adet Trabzon hurması ve 550 adet incir fidanı dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Fidan dağıtım' programına katılan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, tarımsal üretimi artırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Dağıtılan fidanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu temenni ediyoruz. Tarımsal üretimi güçlendirecek her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
