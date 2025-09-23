Bilecik'te Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Ormanı'nda çevre temizliği çalışması düzenledi.

Çalışmaya, İl Müdürlüğü personeli ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında ormanlık alanda biriken çöpler toplandı ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için el ele verdik. Çevremizi korumak, geleceğe nefes olmak için emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK