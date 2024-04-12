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Bilecik'te Bayramda Çocuklara Şeker Dağıtma Geleneği Devam Ediyor

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Bilecik'e özgü olan ve uzun yıllardır devam eden bayramda çocuklara şeker dağıtma geleneği halen sürdürülüyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sadece ilçeye özgü olan ve yüzlerce yıldır devam eden bayramda çocuklara şeker dağıtma geleneği bu bayramda da sürdürüldü. 7'den 70'e herkes dağıtılan şekerleri alarak bayram sevinci yaşadı. Yenipazar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Karaduman, "Bu gelenek ben kendimi bildim bileli bu hep vardı. Annelerimiz de söylerdi. Daha önceleri de bu gelenek varmış. Çocukların orada toplanması çok güzel bir şey. Hem çocuklar birbirleriyle kaynaşıyor. Çocukken kınayı çok seviyorduk. Bayramda anneler çocuklarının ellerine kına yakarlardı. Sabah kalkar ellerini açarsın kırmızı kırmızı üzerlerine zeytin yağ sürerler renk olsun diye. Kınalı elleri hiç unutmuyorum. Çok güzel olurdu. Şimdi çocuklar oje filan kullanıyorlar. Sabah babalar namazına giderler onları heyecanla beklersin. Namazdan geldiklerinde büyükler sıra olur küçükler ellerini öperdi, bayramlaşılırdı" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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