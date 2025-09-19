Haberler

Bilecik'te Balık Satış Yerlerine Denetim Yapıldı


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık satış yerlerinde yapılan denetimlerde yasal limitlere uygunluk incelendi. Ekipler, hijyen kuralları ve tazelik hususlarında işletmeleri bilgilendirerek, sürdürülebilirlik için denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri tarafından perakende balık satış yerleri denetlendi.

İl genelinde faaliyet gösteren perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, satışa sunulan balıkların boy limitleri ve avlanma dönemi yasakları yönünden mevzuata uygunluğu incelendi. Denetimler sonucunda, yasal limitin altında balık satışı yapılmadığı tespit edildi. Ekipler, işletmeleri su ürünleri mevzuatına aykırı satış yapılmaması, hijyen kurallarına uyulması, tezgahların temizliği ve düzeni ile balıkların tazeliği ve çevre temizliği konularında bilgilendirdi. Ayrıca, gerekli durumlarda uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumak ve halkın sağlıklı, güvenilir balığa ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

