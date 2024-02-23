Bilecik'te Askerlere Özel Sürücü Eğitimi Tamamlandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Kullanıcı Kursu tamamlandı. Askerlere ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verildi ve her türlü olumsuzluğa karşı bilgilendirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Kullanıcı Kursu tamamlandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ulaştırma Eğitim Merkezinde ileri teknikler kullanılarak gelişmiş parkurlarda eğitim verilen askerler, alanında uzman görevliler tarafından karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklara karşı bilgilendirildi.
Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında acemi askerlere gerçekleştirilen 23'üncü dönem TTZA Vuran Sürücü Eğitimi Kursu kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Teorik bilginin yanı sıra hazırlanan zorlu parkurlarda engelden kaçma, yol güvenliği, doğru viraj tekniği, devrilme-savrulma, engel geçişleri, panik fren ve park manevra eğitiminden geçen personele, araçla hareket halindeyken hedefe ateş etme eğitimleri verildi. - BİLECİK