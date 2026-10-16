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Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamı ve İl Tarım ve Orman Müdürü tarımı değerlendirdi

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Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamı ve İl Tarım ve Orman Müdürü tarımı değerlendirdi
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Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçelerin tarımsal faaliyetlerini değerlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede üreticilerin çalışmaları ele alındı; Ayvalık, üretimin geliştirilmesi için iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Bilecik'te 5 ilçenin kaymakamı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, ilçelerin tarımsal faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile görüştü. Görüşmede, ilçelerde yürütülen tarımsal çalışmalar ve üreticilerin faaliyetleri ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlçelerimizin tarımsal potansiyelini değerlendirmek, üreticilerimizin çalışmalarını desteklemek ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçları ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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