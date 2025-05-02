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Bilecik'te 225 Kişilik Geçici İstihdam İmkanı

Bilecik'te 225 Kişilik Geçici İstihdam İmkanı
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Bilecik Valiliği ve İŞKUR iş birliğiyle 225 kişilik geçici istihdam sağlanacak. Adaylar, kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak.

Bilecik Valiliği ile Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, kamu kurumlarında gerçekleştirilecek temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri için 225 kişilik geçici istihdam sağlanacak.

Program kapsamında görevlendirilecek personel, Bilecik Valiliği, Kaymakamlıklar, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, AFAD, İl Göç İdaresi ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarda görev alacak. İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde istihdam edilecek adaylar, kamu alanlarının düzenlenmesi ve bakımına katkı sağlayacak.

Başvurular 30 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR e-şube üzerinden veya ALO 170 hattı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini tamamlayan adayların, 6 Mayıs 2025 Salı günü Bilecik Valiliği'ne gelerek gerekli evrakları teslim etmeleri gerekecek.

Daha önce Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla istihdam edilen kişilerin İUP'ye başvurmalarında herhangi bir engel bulunmadığı bildirildi. Programa katılmaya hak kazanan kişiler, ilgili kurumlarda haftada üç gün çalışacak olup çalışılan her gün için bin 80 TL ücret alacak ve Genel Sağlık Sigortası giderleri karşılanacak.

Programın, istihdamı artırarak kamu hizmetlerine katkı sağlamayı ve bölgesel iş gücünü desteklemeyi amaçladığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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