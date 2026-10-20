Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Ayvalık, Çavuşköy'de üreticileri dinledi

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerin taleplerini dinledi.

İl Müdürü Ayvalık, merkeze bağlı Çavuşköy köyünde çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Çavuşköy'de gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin tarımsal faaliyetlere ilişkin görüşleri alındı. Çiftçilerin talep ve beklentileri dinlenirken tarımsal üretime yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemeyi önemsiyoruz. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi için üreticilerimizle iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı