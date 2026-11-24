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Bilecik Süper Amatör Lig'de ilk hafta geride kalırken, oynanan 4 müsabakada fileler 22 kez havalandı.

Bilecik Süper Amatör Lig'de A ve B Grubu'nda oynanan müsabakalarla lig başlarken, Kandillispor ve Vitraspor ilk haftada fileri 7 kez havalandırdı. A Grubu'nun ilk haftasında Bozüyükspor kendi evinde, Kandillispor'a 7-0 kaybederken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile Gülümbespor 1-1 berabere tamamlandı. 1969 Bilecikspor Kulübü-Söğütspor maçı ileri bir tarihe ertelenirken, bu haftayı Vezirhanspor BAY geçti.

Bilecik Süper Amatör Lig B Grubu'nun ilk haftasında Vitraspor deplasmanda Cihangazispor'u 7-0 yenerken, Pazaryerispor zorlu maçta Kürespor'u 3-2 yendi. 1299 Bilecikspor Kulübü-Akpınarspor maçı iler bir tarihe ertelenirken, bu haftayı Karaköyspor BAY geçti.

Ligin ikinci haftasında A Grubu'ndan 28 Kasım Cumartesi günü saat 13: 00'da Vezirhanspor- Bozüyükspor, Gülümbespor-1969 Bilecikspor Kulübü ve Kandilli Spor- Osmaneli Gençlerbirliği Spor müsabakaları oynanacak. İkinci haftayı bu grupta Söğütspor BAY geçecek. B Grubu'nda ise, 29 Kasım Pazar günü saat 12.00'da Pazaryerispor-Cihangazispor, saat 13.00'da Vitraspor-Akpınarspor, saat 14.30'da Karaköyspor-Kürespor müsabakaları oynanacak. Ligin ikinci haftasını buy grupta 1299 Bilecikspor Kulübü BAY geçecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı