Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Zeytin Dalı' Projesi Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, Genç TEMA Kulübü tarafından düzenlenen 'Kampüsüne bir zeytin dalı da sen uzat' projesi kapsamında zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe üniversite rektörü ve gençlik spor müdürü katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kampüsüne bir zeytin dalı da sen uzat" projesi kapsamında, zeytin fidanları toprakla buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 4'üncü Dönemi çerçevesinde, Genç TEMA Kulübü tarafından "Kampüsüne bir zeytin dalı da sen uzat" adlı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen zeytin fidanı dikim programına, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken İl Müdürü Ramazan Demir, diktiği fidanı sulayarak etkinliğin katılmanın mutluluğunu dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizde sürdürülebilir yaşam bilincini yaygınlaştırmak adına öğrencilerimizin bu tür çevreci projelerine her zaman destek veriyoruz" dedi.

Etkinlik, zeytin fidanlarının toprakla buluşturulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
