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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş Dünyasının Yıldızları Semineri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İş Dünyasının Yıldızları Semineri
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Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural katıldı. Tanınmış iş insanları, kariyer yolculuklarını ve başarı stratejilerini paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda 'İş Dünyasının Yıldızları Semineri' gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve akademik personel tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural katılım sağladı.

Açılış konuşmasını Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy'un yaptığı etkinlikte, Bilim ve Teknoloji Derneği Kurucu Başkanı Ramazan Bakkal'ın sunumuyla iş dünyasında fark oluşturan başarılarıyla geniş kitlelere ilham veren tanınmış iş insanlarının hayat hikayelerine yer verildi. Katılımcılar, bu girişimcilerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını, hangi stratejilerle başarıyı yakaladıklarını ve iş dünyasında öne çıkmalarını sağlayan temel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde tamamlanan etkinlikte öğrenciler, iş dünyasına dair merak ettikleri soruları yönelterek değerli bilgiler edindiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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