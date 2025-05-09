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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 3. Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 3. Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, iki gün süren 3. Bilim ve Kültür Şenliği'nde binlerce katılımcı ile bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenledi. Etkinlikler arasında yabancı öğrencilerin gösterileri, çeşitli müzik konserleri ve geleneksel sokak oyunları yer aldı. Şenlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği 3. Bilim ve Kültür Şenliği, gerçekleştirilen kapsamlı etkinliklerle tamamlanırken, 2 gün süren şenliğe binlerce kişi katıldı.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen şenlik boyunca bilimsel çalışmalarla sanatsal faaliyetlerin bir araya geldiği etkinlikler; öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kapanış günü etkinlikleri, sabah saatlerinde yabancı uyruklu öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileriyle başladı. TÖMER öğrencilerinin kültürel zenginliği yansıtan performansları, izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Ardından çeşitli fakültelerden öğrencilerin solo müzik konserleri sahnelendi. Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, solo performanslarıyla şenlik atmosferine renk kattı.

Geleneksel sokak oyunları oynandı

Gün boyunca kampüs genelinde bilim, kültür, sanat ve spor alanında birçok etkinlik eş zamanlı olarak devam etti. Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen deney atölyeleri, Eskişehir Tactical Takımı ETA'nın gösterileri, Etnospor Deneyim Merkezi uygulamaları, geleneksel sokak oyunları, cam ve ebru sanatına dair uygulamalı etkinlikler büyük ilgi gördü. Ayrıca gezici kütüphane, drone uçuşları ve gökyüzü gözlem etkinlikleri şenliğe bilimsel ve görsel zenginlik kattı. Günün ilerleyen saatlerinde müzik konserleri devam etti. Programın finalinde ise görkemli havai fişek gösterisiyle 3. Bilim ve Kültür Şenliği, coşku dolu anlarla tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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