Bilecik Pazaryeri'nde Şerbetçi Otu Üretimi İncelendi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Pazaryeri ilçesinde yapılan şerbetçi otu üretimini yerinde inceledi. Üreticilerle bir araya gelerek sorunları ve üretim sürecini değerlendiren Ayvalık, bu özel ürünün sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otu üretimini yerinde inceledi.

İl Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte üreticileri ziyaret eden Ayvalık, hem bahçelerde hem de işleme tesisinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında şerbetçi otu bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Ayvalık, üretim süreci ve karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra, S.S. Ot Gül Kooperatifi'ne ait şerbetçi otu işleme tesisini ziyaret eden heyet, ürünlerin işlenme süreci hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri'nde Aroma, Brewers Gold, Ege, Erciyas ve Pazaryeri olmak üzere beş farklı çeşitte şerbetçi otu üretimi gerçekleştiriliyor. Temmuz ayı sonunda hasat olgunluğuna ulaşan bitkinin hasadı Eylül ayına kadar devam ediyor. Endüstriyel bir bitki olan şerbetçi otu; içecek, gıda, ilaç, kozmetik ve sanayi gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirilen bu stratejik bitkinin, bölge ekonomisine sağladığı katkı her geçen yıl artıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bilecik'in tarımsal potansiyeline değer katan bu özel ürünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Şerbetçi otu üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla projelerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
