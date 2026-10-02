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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Kızıldamlar Köyü'nde çiftçilerle buluştu

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Ayvalık, Kızıldamlar Köyü'nde çiftçilerle buluştu
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Kızıldamlar Köyü'nde çiftçilerle bir araya gelip talep ve önerileri dinledi. Buluşmada üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi; Ayvalık, üretimin sürdürülebilirliği için sahada olacaklarını söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerin talep ve önerileri dinledi.

Müdür Ayvalık, merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi. Kızıldamlar Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin talep, görüş ve önerileri dinlendi. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında da görüş alışverişi yapıldı.

Çiftçilerin sahadaki ihtiyaçlarını yerinde dinlemenin önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için sahada olmaya, üreticilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Kızıldamlar Köyü'müzdeki üreticilerimize çalışmalarında bereketli ve verimli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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