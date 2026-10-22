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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 842 çiftçiye 628 ton tohum dağıtacak

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 842 çiftçiye 628 ton tohum dağıtacak
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Tohumluk Buğday Projesi kapsamında 842 çiftçiye toplam 628 ton Adagio ve Falado çeşidi tohum dağıtılacak. Projeyle il genelinde sertifikalı tohum kullanımı artırılıp verim ve kaliteli ekmeklik buğday üretimi desteklenecek.

Bilecik'te 842 çiftçiye 628 ton tohumluk buğday dağıtılacak.

Bilecik'te sertifikalı tohum kullanımını artırmak ve buğday üretiminde verimi yükseltmek amacıyla yürütülen Tohumluk Buğday Projesi kapsamında 842 çiftçiye toplam 628 ton tohumluk buğday dağıtılması planlanıyor. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, üreticilere Adagio ve Falado çeşidi tohumluk buğdaylar ulaştırılacak. Projeyle il genelinde sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, birim alandan elde edilen verimin artırılması ve kaliteli ekmeklik buğday üretiminin desteklenmesi hedefleniyor. Toplam 628 bin kilogram tohumluk buğdayın 842 çiftçiye dağıtılmasını kapsayan projenin, kentteki tarımsal üretime katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, projenin üreticiler açısından önemine değinerek, "Sertifikalı tohum kullanımı, kaliteli ve verimli üretimin temel unsurlarından biridir. Tohumluk Buğday Projesi ile çiftçilerimizin kaliteli tohuma erişimini kolaylaştırmayı ve ilimizde ekmeklik buğday üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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