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Bilecik Gölpazarı Kaymakamı, yılda yaklaşık 400 ton ceviz kurutulan tesisi ziyaret etti

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Bilecik Gölpazarı Kaymakamı, yılda yaklaşık 400 ton ceviz kurutulan tesisi ziyaret etti
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Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ceviz kurutma tesisini ziyaret ederek kurutma ve muhafaza süreçleri hakkında bilgi aldı. Yılda yaklaşık 400 ton cevizin kurutulduğu tesis, ürün kalitesinin korunmasına ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlıyor.

Bilecik'i Gölpazarı ilçesinde bulunan ceviz kurutma tesisinde yılda yaklaşık 400 ton ceviz kurutuluyor.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ile birlikte ilçede faaliyet gösteren ceviz kurutma tesisini ziyaret etti. Tesiste yürütülen çalışmaları inceleyen Titiz, cevizlerin kurutulması, nem oranlarının dengelenmesi ve kalite standartlarına uygun şekilde muhafazaya hazırlanması süreçleri hakkında bilgi aldı. Yıllık yaklaşık 400 ton cevizin kurutulduğu tesis, ilçede yetiştirilen cevizlerin kalitesinin korunması ve pazara uygun hale getirilmesi açısından önem taşıyor. Üreticilerin yetiştirdiği cevizlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, ürünlerin ekonomik değerinin korunmasına da katkı sağlıyor.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Gölpazarı'mızda yetiştirilen cevizlerin kalitesinin korunması ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi büyük önem taşıyor. Yıllık yaklaşık 400 ton cevizin kurutulduğu bu tesis, ürünlerimizin uygun koşullarda muhafaza edilmesine ve pazara hazırlanmasına katkı sağlıyor. İlçemizin tarımsal potansiyelini güçlendiren bu tür çalışmaların üreticilerimiz ve ekonomimiz açısından değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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