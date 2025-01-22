Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kahramanmaraş'a atandı.

20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir, 5 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attı. Müdür Özdemir, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanırken, yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir getirildi. - BİLECİK