Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Kahramanmaraş'a Atandı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak 5 yıl görev yapan Yasin Özdemir, Kahramanmaraş'a atandı. Yeni atama ile birlikte Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir Bilecik'teki göreve getirildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kahramanmaraş'a atandı.
20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir, 5 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attı. Müdür Özdemir, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanırken, yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir getirildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel