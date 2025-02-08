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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e Veda Ziyareti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e Veda Ziyareti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 5 yıllık görev süresini tamamlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i uğurladı. Özdemir, Kahramanmaraş'a atanırken, yerine Ramazan Demir getirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'den veda ziyareti.

20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir, 5 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza attı. Müdür Özdemir, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanırken, yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir getirildi. Vali Aygöl, "İl Müdürü Yasin Özdemir'e şehrimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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