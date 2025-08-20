Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü, GSB İl Müdürleri Toplantısı'ndan Notlar Paylaştı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, düzenlenen GSB İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sonrası bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında Ankara'da düzenlenen GSB İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katılırken, bir değerlendirme yaptı. Demir, "Toplantıda gençlik çalışmaları, spor altyapısının güçlendirilmesi, yurt hizmetleri, tesis yatırımları ve gençlere yönelik projeler masaya yatırıldı. İl müdürleri, sahada yürütülen faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulurken, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yeni stratejiler de ele alındı. Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantı, iller arası koordinasyonu güçlendirmek ve hizmetlerimizi daha ileriye taşımak adına oldukça verimli geçti. Bilecik olarak gençlerimize en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK