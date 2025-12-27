Bilecik'e 12,4 milyar TL'lik yatırım

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Devlet Su İşleri (DSİ) Bilecik 33. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bilecik'e yapılacak dev yatırım hamlesi olan 12,4 milyar TL'lik güçlü su ve tarım altyapısı hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, DSİ Bilecik 33. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, DSİ tarafından Bilecik genelinde yürütülen baraj, sulama ve taşkın kontrol projeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "DSİ'nin il genelinde hayata geçirdiği yatırımlar kapsamında bugüne kadar 15 baraj inşa edilerek 50 milyon 35 bin metreküp su depolama kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca 27 sulama tesisi sayesinde 17 bin 606 hektar tarım arazisi sulamaya açılırken, bu yatırımların çiftçilere yıllık yaklaşık 1 milyar 795 milyon TL zirai gelir artışı sağladı. 35 taşkın koruma tesisi ile yerleşim alanları ve tarım arazilerinin taşkın riskine karşı güvence altına alındığı. Bugüne kadar toplam 80 tesisin, yaklaşık 12,4 milyar TL yatırım bedeliyle hizmete alındığı ve bu yatırımların Bilecik'in tarımsal üretimine, su yönetimine ve yaşam güvenliğine önemli katkılar sunuldu. Vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK