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Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz kız futbol kursu açıldı

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz kız futbol kursu açıldı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kız çocuklarına yönelik ücretsiz futbol kursu başlattı. Kurs, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sosyal ortam sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir'in kırsal ilçeleri arasında bir ilke imza atan Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kız çocuklarına yönelik ücretsiz futbol kursu başlattı.

Beylikova'da gençlerin spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kurs, kız çocuklarına hem profesyonel bir eğitim imkanı sunuyor hem de sosyal bir ortam sağlıyor. Sahada ter döken sporculara motivasyon sağlamak amacıyla antrenman sonrasında dondurma ikramında bulunuluyor. "Kızlarımız sahada, geleceğimiz güvende" sloganıyla yürütülen çalışma, ilçedeki spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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