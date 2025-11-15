BEUN'un Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ile Arş. Gör. İlayda Özelgül'ün düzenleme kurulunda yer aldığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek almaya layık görüldü.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Eler'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen, "Spor Bilimlerinde Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Spor Uygulamaları" başlıklı proje, 2025/2 döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasında yer aldı. Projede BEUN Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın, hem düzenleme kurulu hem de bilim kurulu üyesi olarak, Arş. Gör. İlayda Özelgül ise düzenleme kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin katkı sunduğu proje; spor bilimleri alanında yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi, yeni nesil spor teknolojilerinin anlaşılması ve bu alanda nitelikli bilimsel etkinliklerin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projeyi büyük bir takdirle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Spor bilimleri ile yapay zeka teknolojilerini bir araya getiren bu nitelikli projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunması, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve akademik vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur. Fakültemiz akademisyenlerinin ulusal ölçekte önem taşıyan bir projede görev alması bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin akademik kurumlarını en iyiye ulaştırma noktasında bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere bilimsel çalışmalarımıza değerli teşviklerinden dolayı TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenmeye hak kazanan projenin düzenleme ve bilim kurulunda yer alan Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ile yine düzenleme kurulunda bulunan Arş. Gör. İlayda Özelgül hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemiz, geleceğin bilim ve teknoloji odaklı özgün çalışmalarında yer almaya kararlılıkla devam edecektir." - ZONGULDAK