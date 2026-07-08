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BEUN ile Türkiye İş Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

BEUN ile Türkiye İş Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türkiye İş Bankası arasında, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerindeki intern doktorların maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasını öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Türkiye İş Bankası arasında, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören intern doktorların maaş ödemelerinin Türkiye İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Makamında düzenlenen protokol imza törenine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Türkiye İş Bankası Zonguldak Şube Müdürü Fahri Erol katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimlerini sürdüren intern doktorların maaş ödemeleri Türkiye İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin eğitim süreçlerini destekleyecek her türlü hizmetin en etkin şekilde sunulmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası ile imzaladığımız bu protokolün, Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemizde öğrenim gören intern doktorlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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