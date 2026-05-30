Beşparmak Dağları'nda çobanlığı terk etmeyen sadece Rukiye bacı kaldı

Aydın ve Muğla arasındaki Beşparmak Dağları'nda gençlerin tarım ve çobanlığı terk etmesiyle çoban sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, en genç çoban 60 yaşındaki Rukiye Kocabıyık oldu. Yaş ortalamasının 55-58 arasında olduğu sektörde yeni çoban yetişmiyor.

Türkiye'de gençlerin tarımdan ve kırsal yaşamdan hızla uzaklaşması ile birlikte bir zamanlar çobanlar tarafından paylaşılamayan Aydın ve Muğla sınırları arasında kalan Beşparmak Dağları bu günlerde bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar çobana kaldı. Onların da en genci 60 yaşına merdiven dayayan Çine Develiler mahallesinde yaşayan Rukiye Kocabıyık oldu.

İlerleyen yaşına rağmen halen ata mesleği çobanlığı sürdüren Rukiye Kocabıyık, keçi çobanlığının genç işi olduğunu ancak gençlerin bu işi yapmaması nedeniyle her yıl sürüsünü azaltarak mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Bir zamanlar Latmos adıyla da bilinen Beşparmak Dağları'nın keçi ve koyunların çan sesleri ile şenlendiğini ancak gençlerin tarım ve çobanlığı terk edip şehre göç etmesi ile yıllardır yeni çoban yetişmediğini belirten Rukiye Kocabıyık, "Eskiden bu dağlar sürülere yetmezdi, şimdi koyun-keçi otlatan kalmadı. Neredeyse en genç çoban ben kaldım ben de 60'ına merdiven dayamak üzereyim. Yıl geçtikçe dizlerimin dermanı kesiliyor, keçi peşinde koşmak genç işi. Gençler de bu işi yapmadığı için dağlarda çobanlık yapan çok az kişi kaldık" dedi.

Tarım ve hayvancılık saha araştırması verilerine göre; Türkiye'de çobanlık ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin yaş ortalaması, 55 ile 58 yaş arasında değişiyor. Sektörde genç nüfusun azalması ve köyden kente göç nedeniyle çobanların büyük bir çoğunluğu ileri yaştaki kişilerden oluşuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
